За два дні в Авдіївці бойовики пошкодили 10 приватних будинків

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Наслідки обстрілів

Потерпілих серед мирних жителів немає

За останні дві доби внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці зазнали значних пошкоджень 10 приватних будинків. Серед мирних жителів потерпілих немає. Про це в понеділок ввечері повідомили у Покровському відділі поліції Донецької області.

У поліції зазначають, що на вихідні під вогонь терористів потрапили приватні будинки, які розташовані в старій частині міста. Внаслідок прямого влучення снарядів по вулиці Спортивній зруйновано та значно пошкоджено вісім будинків.

Начальник Авдіївського відділення поліції Андрій Єпур додає, що «ситуація в місті залишається контрольованою, співробітники поліції несуть службу цілодобово, забезпечують публічний порядок та надають допомогу всім, хто її потребує».

Нагадаємо, загострення ситуації в Авдіївці розпочалось з 27 січня. З цього часу у місті внаслідок обстрілів загинуло п’ять мирних жителів, отримали поранення 13 чоловік, пошкоджено 301 будинок та 67 квартир в багатоповерхових будинках.

Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

Станом на сьогодні ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.