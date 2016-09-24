За фактом смерті співробітника СБУ розпочали кримінальне провадження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільш ймовірною версією спричинення смерті працівника СБУ є самогубство

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно смерті співробітника СБУ, який імовірно здійснив самогубство. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Відомості за фактом смерті внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до самогубства старшого інспектора сектору режимно-секретного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ч. 1 ст. 120 КК України).

Установлено, що в приміщенні інституту виявили труп старшого прапорщика з вогнепальним пораненням голови.

На місці події працювали працівники військової прокуратури Київського гарнізону та експерти.

Також експерти виявили та вилучили передсмертну записку складену від імені загиблого військовослужбовця, пістолет ПМ, сім набоїв до нього, кулю та гільзу.

Досудове розслідування здійснює військова прокуратура Київського гарнізону. Найбільш ймовірною версією спричинення смерті працівника СБУ є самогубство.

Нагадаємо, раніше прес-центр СБУ повідомляв, що самогубство сталося на побутовому грунті і не пов’язане із службовою діяльністю.