За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення

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село Княжичі

Результати службового розслідування щодо Княжичів займають понад 40 сторінок

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що за результатами службового розслідування за фактом трагічних подій під Києвом, коли загинули 5 співробітників поліції, 8 осіб уже звільнені і ще близько 12 отримали дисциплінарні стягнення.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю в Києві.

«Закінчено службове розслідування щодо Княжичів. Воно в Генеральній прокуратурі в обсязі понад 40 сторінок. В результаті цього розслідування 8 осіб звільнено і близько 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення. В тому числі, неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції міста Києва полковнику Крищенкe та начальнику райвідділу Герману Приступі», - сказав міністр.

За словами Авакова, трагічні події, що які сталися в Княжичах - це «серйозне недопрацювання при плануванні операції тих керівників, які проводили цю операцію».

Водночас міністр укотре зазначив, що розслідуванням правопорушень і злочинів у лавах Нацполіції займається Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня 2016 року у селі Княжичі. Під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Джерело: Укрінформ