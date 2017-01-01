За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення
- Сьогодні, 01:23
-
Розсилка
Результати службового розслідування щодо Княжичів займають понад 40 сторінок
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що за результатами службового розслідування за фактом трагічних подій під Києвом, коли загинули 5 співробітників поліції, 8 осіб уже звільнені і ще близько 12 отримали дисциплінарні стягнення.
Про це він заявив журналістам у п'ятницю в Києві.
«Закінчено службове розслідування щодо Княжичів. Воно в Генеральній прокуратурі в обсязі понад 40 сторінок. В результаті цього розслідування 8 осіб звільнено і близько 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення. В тому числі, неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції міста Києва полковнику Крищенкe та начальнику райвідділу Герману Приступі», - сказав міністр.
За словами Авакова, трагічні події, що які сталися в Княжичах - це «серйозне недопрацювання при плануванні операції тих керівників, які проводили цю операцію».
Водночас міністр укотре зазначив, що розслідуванням правопорушень і злочинів у лавах Нацполіції займається Генеральна прокуратура.Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня 2016 року у селі Княжичі. Під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.
Джерело: Укрінформ