У Донецьк з таємною місією їдуть представники Генштабу РФ – «Інформаційний спротив»
- Сьогодні, 13:31
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Російські військові прибудуть на чолі з генерал-лейтенантом Теплинським
Бойовики очікують на прибуття до Донецька представників Генштабу збройних сил Російської Федерації і Південного військового округу збройних сил РФ.
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», нардеп Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
«Командування «1-го АК ДНР» очікує прибуття до м. Донецьк найближчим часом делегації з представників Генштабу ЗС РФ і Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ на чолі з начальником штабу Центру територіальних військ ПВО генерал-лейтенантом Теплинським М.Ю.», – повідомив Тимчук.
Він наголосив, що мета прибуття делегації невідома, а терористи при підготовці «візиту» дотримуються суворих заходів секретності.