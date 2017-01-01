На Луганщині різко зросла кількість жертв серед цивільних – ОБСЄ

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Спостерігачі місії ОБСЄ

За останніх два тижні є п'ятеро загиблих цивільних осіб, тоді як минулого року загинули 19 людей

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення в Луганській області. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Ми зафіксували різке збільшення кількості жертв серед мирного населення за останніх два тижні. Ми підтвердили інформацію про п'ятьох загиблих цивільних осіб, минулого року загинуло 19 людей», – сказав він.

Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може вільно переміщатися у зоні збройного конфлікту на Донбасі через те, що деякі території заміновано.

Нагадаємо, бойові дії на Донбасі тривають з квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинуло близько 10 тисяч людей.

Джерело: Радіо Свобода