  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Луганщині різко зросла кількість жертв серед цивільних – ОБСЄ

    • Сьогодні, 15:40
    • Розсилка
    Спостерігачі місії ОБСЄ
    Спостерігачі місії ОБСЄ

    За останніх два тижні є п'ятеро загиблих цивільних осіб, тоді як минулого року загинули 19 людей

    У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення в Луганській області. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

    «Ми зафіксували різке збільшення кількості жертв серед мирного населення за останніх два тижні. Ми підтвердили інформацію про п'ятьох загиблих цивільних осіб, минулого року загинуло 19 людей», – сказав він.

    Читайте також

    Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може вільно переміщатися у зоні збройного конфлікту на Донбасі через те, що деякі території заміновано.

    Нагадаємо, бойові дії на Донбасі тривають з квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинуло близько 10 тисяч людей.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    бойовики ОБСЄ зона АТО Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ