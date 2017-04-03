За останніх кілька років київське метро «мінували» понад 150 разів
- Сьогодні, 16:32
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У відомстві зазначили, що в київському метро постійно проводяться огляди станцій, працюють кінологи та правоохоронці
За останні роки київський метрополітен отримав понад 150 анонімних дзвінків про мінування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».
«Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург... далеко не повний перелік міст, де сталися теракти в метрополітені. Ми співчуваємо кожній родині та кожному пасажирові, якого торкнулася така трагедія, – зазначили у відомстві. – За останні роки київський метрополітен отримав більше 150 анонімних дзвінків про мінування. Постійно проводяться огляди станцій, працюють кінологи та правоохоронці».
Також вони закликали пасажирів не залишати речі у вагонах та повідомляти про будь-які знахідки і в жодному разі не оглядати їх самостійно.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.
Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.
Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.