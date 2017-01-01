Купрій вимагає відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва НАПК

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Єдиний державний реєстр електронних декларацій напередодні припинив роботу

Нардеп просить ГПУ відкрити провадження про розкрадання коштів стосовно відповідальних за розроблення системи електронного декларування

Народний депутат Віталій Купрій подав до НАБУ та ГПУ заяви про злочин через збої в роботі реєстру електронних декларацій.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Депутат вимагає відкрити кримінальне провадження за службову недбалість стосовно керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції на чолі з Наталією Корчак.

Також він вимагає відкрити провадження про розкрадання коштів стосовно відповідальних за розроблення системи електронного декларування.

«Я вважаю, що слідство має в першу чергу дослідити, як вироблявся цей продукт, чому сплачені за нього такі кошти (27 млн грн. – Ред.), чи не переплачено кошти, чому неякісно», - сказав Купрій.

Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр електронних декларацій напередодні припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

31 березня завершується другий етап декларування, при цьому реєстр для подання е-декларацій фактично не працює.