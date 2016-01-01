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Російські військовослужбовці на Донбасі

За рахунок цього командування противника уникає виплат грошових компенсацій та формує «фонд економії» для власного збагачення

У російсько-окупаційних військах на Донбасі зростає напруженість у відносинах між особовим складом, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом через звільнення «заднім числом» військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«При цьому, особовий склад противника класифікується як такий, що отримав каліцтво в побутових умовах», - інформує ГУР.

За рахунок цього командування противника уникає виплат грошових компенсацій та формує «фонд економії» для власного збагачення.

Українська розвідка також повідомляє, що 26 грудня особовий склад одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмовився від виконання завдань на передових позиціях. «З метою примушення до несення служби заступником командира батальйону було застосовано фізичну силу у відношенні до військовослужбовців цього підрозділу», - інформує ГУР.