Український генерал розповів про ймовірність авіаційної атаки Росії

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Український генерал вважає за необхідне зміцнення, крім сухопутної оборони, також військ протиповітряної оборони

Застосування Росією авіації у війні на Донбасі не можна виключати: вона може бути використана, якщо конфлікт буде розростатися.

Про це розповів генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

Відповідаючи на питання, чи буде в війні на Донбасі застосовано авіацію, він сказав: «Це дуже важке питання, і воно вимагає дуже великої уваги. Якщо зараз ми більш або менш зміцнили оборону, те, що стосується застосування авіації, це дуже складне питання. Якщо агресія піде далі, якщо конфлікт буде розростатися... Я не буду говорити про цю ситуацію, але я як військова людина розумію: якщо якісь засоби вичерпали себе і не дають можливості перемогти супротивника, то керівництво починає застосовувати інші засоби і сили, щоб придушити супротивника. Це природно».

Виходячи з цього, генерал вважає за необхідне зміцнення, «крім сухопутної оборони, також військ протиповітряної оборони».

За словами Уманця, на кордоні з Росією має бути створено «поле, де не міг би пролетіти навіть безпілотник», а також «потужне угруповання зенітно-ракетних військ, щоб присікати будь-які спроби противника наносити удари по наших містах, по нашій державі, по наших людях».

Джерело: Обозреватель