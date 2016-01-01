За добу на Донбасі загинуло двоє українських військових

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Двоє бійців дістали поранення

Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами на луганському напрямку було шість обстрілів з боку бойовиків, на донецькому – 15 обстрілів, з яких три з важкого озброєння.

На маріупольскому напрямку було 29 обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні під час бою під Крутою Балкою загинув один військовий.

Раніше повідомлялося, що минулої доби українські військові зазнали втрат під час бойового зіткнення на Донбасі.

Як уже повідомлялося, протягом минулої доби відбулося 50 порушень режиму припинення вогню.

Тим часом уночі біля Авдіївки бойовик хотів зняти український прапор, проте українські бійці не дозволили йому це зробити.