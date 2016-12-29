Загорій запропонував, як зробити держзакупівлю ліків прозорою

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Гліб Загорій

Держзакупівлі ліків через систему на базі «Прозорро» - оптимальне рішення, вважає Гліб Загорій

Створення електронної системи держзакупівель ліків на базі таких платформ, як «Прозорро», є оптимальним рішенням для медичної галузі. Про це заявив народний депутат Гліб Загорій.

«Поки МОЗ буде займатися закупівлями ліків та розподілом бюджетних грошей, очікувати якісного реформування галузі не доводиться. Водночас, головне завдання міністерства - реалізовувати свою політику і займатися реформами в медицині. Для цього необхідно вивільнити час і значну кількість людей, які на даний момент зайняті тим, що контролюють розподіл державних коштів. Тому адаптація «Прозорро» для потреб медичної галузі, або ж створення нової системи на базі подібних електронних платформ, де будь-який бажаючий зміг би проконтролювати ситуацію, є оптимальним рішенням як для міністерства, так і, в цілому, для держави», - зазначив Загорій.

За словами народного депутата, це дозволить зробити процедуру держзакупівель ліків повністю прозорою і відкритою для суспільства, а також посприяє очищенню медичної галузі від корупції.

Загорій також підкреслив, що фармацевтична компанія «Дарниця», бенефіціаром якої він є, не приймає участі в держзакупівлях МОЗ.