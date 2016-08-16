Супрун заявила, що завдяки міжнародним закупівлям вакцин Україна заощадила 3 млн доларів

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Уляна Супрун

За словами в.о. глави українського МОЗ, сьогодні в Україні існує запас вакцин

У 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів. Про це під час прес-конференції повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

«У 2016 році ми заощадили 3 мільйони доларів на закупівлю вакцин і змогли закупити більше вакцин, ніж припускали», – зазначила Супрун.

За її словами, з цієї причини сьогодні в Україні існує запас вакцин. «Усі передбачені на закупівлю ліків кошти, які не було використано, повертаються до державного бюджету», – додала вона.

Зазначимо, що сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звинуватив чиновників МОЗ у короткому житті українців.

Нагадаємо, колишній міністр охорони здоров’я та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій заявляв, що МОЗ не надає відповідей на запити комітету стосовно закупівлі ліків.

Також раніше повідомлялося, що директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун внесла його до «чорного списку» через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі багатьох людей.