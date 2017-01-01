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    Епатажний Джигурда отримав «паспорт» «ДНР»

    • Сьогодні, 19:19
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    Джигурда з &laquo;паспортом&raquo; &laquo;ДНР&raquo;
    Джигурда з «паспортом» «ДНР»

    Джигурда заявив, що пишається тим, що «став громадянином ДНР»

    Російський актор і шоумен Нікіта Джигурда отримав «паспорт» самопроголошеної «ДНР». Про це повідомляють сайти сепаратистів.

    «Я пишаюся тим, що став громадянином ДНР», - заявив Джигурди під час церемонії вручення «паспорта».

    Актор виступив на підтримку «ДНР» ще в 2014 році, коли особисто відвідав Донецьк.

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    В кінці листопада 2016 року «паспорт» «ДНР» отримав також російський актор Іван Охлобистін.

    У червні 2016 року російські ЗМІ розповіли, що депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Йосип Кобзон отримав паспорт громадянина «ДНР», який йому вручив особисто ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Але Кобзон заявив, що у нього немає жодних паспортів, крім російського.

    Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

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