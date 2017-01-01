Бойовики «ДНР» заборонили фонд Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборона фонду «Допоможемо» Ахметова нібито викликана порушеннями умов зберігання гуманітарної допомоги

Бойовики «ДНР» заявили, що заборонили діяльність благодійного фонду «Допоможемо» Ріната Ахметова.

Про це повідомляють ресурси сепаратистів.

«Фонд Ріната Ахметова «Допоможемо» в ДНР заборонений», – заявив ватажок донецьких сепаратистів Александ Захарченко.

Заборона нібито викликана порушеннями умов зберігання гуманітарної допомоги фонду. У приміщеннях зберігання помітили підвищену вологість, цвіль і відсутність вентиляції.

Як повідомлялось, Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»