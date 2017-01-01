Західним критикам українського «Євробачення» варто подивитися у дзеркало, - фінські ЗМІ

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Українці хотіли провести «Євробачення», і вони поки чудово справляються з цим, - Ilta Sanomat

Країни-учасниці «Євробачення» були вражені, коли в 2016 році в Стокгольмі з'ясувалося, що в наступному році пісенний конкурс проводитимуть на спотвореній кризами Україні, пише фінське видання Ilta Sanomat.

Перед початком «Євробачення» вибухнув скандал: Росії заборонили брати участь через те, що її представник Юлія Самойлова виступала в окупованому Криму, на захопленому Росією півострові. Багато міркували, чи можна взагалі проводити «Євробачення» з огляду на ситуацію в Україні.

«Зараз проходять півфінали «Євробачення», і фанати, як і ЗМІ, схоже, зовсім забули, в якій обстановці проводиться пісенний конкурс. У соціальних мережах ведуться жорсткі обговорення: організація конкурсу кульгає, номери країни-господарки в перервах між виступами учасників дурніші, ніж зазвичай. Так, це правда. У цьому році рівень «Євробачення» трохи слабший, ніж зазвичай», - пише видання.

У статті йдеться, що представникам західних країн варто подивитися в дзеркало і згадати про ту жахливу ситуацію, в якій Україна зараз знаходиться. «Країна зіткнулася з найбільшим кровопролиттям з часів 90-х років. У конфлікті вже загинули більше 10 тисяч людей, близько двох мільйонів були змушені покинути свої будинки», - нагадують фінські журналісти.

«Більш наочно проблему можна продемонструвати за допомогою кілометрів. З Києва до Донецька близько 800 кілометрів. З Гельсінкі до Рованіємі (місто на півночі фінській Лапландії) - приблизно стільки ж. Чи змогли б ми, фіни, провести «Євробачення», якби в Рованіємі йшла війна проти проросійських повстанців? Вражає, що фанати «Євробачення» можуть закривати очі на події, які відбуваються настільки близько», - пише видання.

Так, це правда: відбіркові етапи «Євробачення» проводяться не на тому рівні, як в минулі роки - в Стокгольмі або Копенгагені. Однак українці хотіли провести «Євробачення», і вони поки чудово справляються з цим, зазначає Ilta Sanomat.