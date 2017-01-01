Букмекери назвали претендента на перемогу в «Євробаченні» (рейтинг)

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Учасники «Євробачення-2017»

Букмекери приймають ставки на переможця пісенного конкурсу

Букмекери продовжують приймати ставки на переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який проходить у Києві.

Згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа, передає ЕurovisionWorld.

Друге місце може посісти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois.

Третє місце - представник Болгарії Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess.

Варто зазначити, що після другого півфіналу на 6-те місце піднялась Румунія, яку представляють Ілінка та Алекс Флоря з піснею Yodel It!.

Україна, яку представляє О.Torvald, посідає 25 місце у рейтингу.

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.