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    Букмекери назвали претендента на перемогу в «Євробаченні» (рейтинг)

    • Сьогодні, 09:19
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    <p>Учасники &laquo;Євробачення-2017&raquo;</p>

    Учасники «Євробачення-2017»

    Букмекери приймають ставки на переможця пісенного конкурсу

    Букмекери продовжують приймати ставки на переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який проходить у Києві.

    Згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа, передає ЕurovisionWorld.

    Друге місце може посісти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois.

    Третє місце - представник Болгарії Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess.

    Варто зазначити, що після другого півфіналу на 6-те місце піднялась Румунія, яку представляють Ілінка та Алекс Флоря з піснею Yodel It!.

    Україна, яку представляє О.Torvald, посідає 25 місце у рейтингу.

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    Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

    За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017»  у фінал вийшли 10 учасників.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

    Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

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