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    Зарплата Турчинова за рік зросла на 28 тисяч гривень

    • Вчора, 23:39
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    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    «Залізний» секретар РНБО отримує 52 тисячі в місяць

    Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова за січень становила 52 тисячі 200 гривень. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.

    Зокрема, оклад Турчинова та надбавка за інтенсивність праці становили  18 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 9 тис. гривень, а надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць - по 3,6 тис. гривень.

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    У свою чергу, зарплата першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля за січень становила 66 116 гривень при окладі в 16 тис. гривень.

    Заступнику секретаря РНБО Олександра Литвиненка було нараховано 43 500 гривень зарплати за січень (оклад - 15 тис. гривень), а першому заступнику Олегу Гладковському - 25 646 гривень (оклад - 16 тис. гривень).

    Нагадаємо, зарплата Турчинова у січні-березні 2016 року становила по 23 838 гривень, у квітні - 23 943 гривні.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно журналісти знайшли у сім'ї Турчинова шикарний особняк площею понад тисячу квадратів.

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