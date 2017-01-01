На Донбасі за добу зафіксований максимально інтенсивний вогонь за рік, - Турчинов

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Фото Reuters Олександр Турчинов

За день бойовики випустили понад 2 тис. снарядів і мін

За останню добу, 2 лютого, на Донбасі зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік, з лютого 2016 року. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

Зокрема Турчинов заявив, що в результаті обстрілу з боку бойовиків і їхніх спроб прорвати оборону Збройних сил України за останню добу по українських позиціях було випущено понад 2 тис. снарядів та мін. Також Турчинов додав, що в результаті обстрілу на Донбасі за добу загинули троє українських військових, 16 дістали поранення.

За словами Турчинова, проросійські бойовики застосовують важку 152-мм артилерію, 120-мм міномети, танки й «активно використовують реактивні системи залпового вогню».

«Військові злочинці, які безпосередньо підтримуються і керовані з Кремля, вели прицільний вогонь по цивільних об'єктах, в тому числі по центру Авдіївки (по наметовому містечку, де постійно харчуються і гріються жителі міста, по школі, де діє пункт збору гуманітарної допомоги», - підкреслив він, повідомивши про чергові пошкодження комунікації та інфраструктури міста.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

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