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    На Донбасі за добу зафіксований максимально інтенсивний вогонь за рік, - Турчинов

    • Сьогодні, 15:03
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    Олександр Турчинов
    Фото Reuters
    Олександр Турчинов

    За день бойовики випустили понад 2 тис. снарядів і мін

    За останню добу, 2 лютого, на Донбасі зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік, з лютого 2016 року. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО. 

    Зокрема Турчинов заявив, що в результаті обстрілу з боку бойовиків і їхніх спроб прорвати оборону Збройних сил України за останню добу по українських позиціях було випущено понад 2 тис. снарядів та мін. Також Турчинов додав, що в результаті обстрілу на Донбасі за добу загинули троє українських військових, 16 дістали поранення.

    За словами Турчинова, проросійські бойовики застосовують важку 152-мм артилерію, 120-мм міномети, танки й «активно використовують реактивні системи залпового вогню».

    «Військові злочинці, які безпосередньо підтримуються і керовані з Кремля, вели прицільний вогонь по цивільних об'єктах, в тому числі по центру Авдіївки (по наметовому містечку, де постійно харчуються і гріються жителі міста, по школі, де діє пункт збору гуманітарної допомоги», - підкреслив він, повідомивши про чергові пошкодження комунікації та інфраструктури міста.

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

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