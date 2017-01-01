Зарплати суддям по 430 тис. плюс 80% довічного утримання – це якесь божевілля – Вадим Рабінович

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На думку депутата, така оплата праці суддів може бути авансом на той випадок, коли уряду знадобиться прийняти потрібне йому рішення

В Україні практично не фінансуються наука і медицина, при цьому судді Конституційного суду отримують заробітну плату в розмірі 430 тисяч гривень, а в країні процвітає корупція. Таку думку в ефірі програми «Суб'єктивні підсумки тижня» на телеканалі NewsOne висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабінович.

«Зал нинішнього парламенту голосував за те, щоб зарплати по 430 000 на місяць отримували судді Конституційного суду – того самого суду, який «чудово» проявив себе при Януковичі, коли треба було печаткою скріпити антиконституційні укази, який і зараз клепає все, що йому влада вкаже. Практично всі депутати знають, кого і хто там просував і куди ставив», – наголосив Рабінович.

Такі зарплати суддів він вважає неприйнятними. «Величезні, захмарні зарплати для непрацюючої і неефективної судової системи, за які голосували народні депутати в парламенті воюючої країни, – це хабар від влади за наше неправове життя», – переконаний нардеп.

Політик провів паралель між ставкою суддів і заробітною платою наукових співробітників. «Ми, звичайно, звикли до корупції. Але зарплати по 430 000, плюс 80% від цієї суми довічного утримання, плюс компенсації за наукові ступені і наукові роботи – і все це у воюючій країні, де в бюджет не закладено ні копійки на науку, де відбирають стипендії у студентів, де «найкрутіша» зарплата у науковця становить кілька тисяч гривень, якщо її виплачують. Це просто якесь божевілля», – заявив Рабінович.

На думку депутата, така оплата праці суддів може бути авансом на той випадок, коли уряду знадобиться прийняти потрібне рішення. «В країні середня зарплата 5000 гривень, медицина без грошей, наука без грошей, найбільш просунутий професор або доктор наук отримує максимум 15 тисяч гривень. А ми суддям кидаємо «золотий батон» у вигляді зарплат захмарних, щоб вони щось потрібне владі штампували», – обурився парламентарій.

Рабінович нагадав, що виступає за докорінну реформу судової системи, «при якій суддів обиратимуть, як це робиться у всіх цивілізованих країнах світу, при якій буде можливість відкликання корумпованих суддів, буде можливість у виборців контролювати судову діяльність».

«Тільки так ми поставимо заслін корупції в судовій системі», – резюмував нардеп.