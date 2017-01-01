Засновник «ВКонтакте» повідомив, що його атакували «урядові хакери»

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Павло Дуров

За словами Павла Дурова, відповідне повідомлення він отримав від Google

Засновник «ВКонтакте» і Telegram Павло Дуров написав у своєму твіттері, що отримав від Google повідомлення про спробу злому його пошти «урядовими хакерами».

«Google повідомляє, що хакери, які працюють на уряд, можуть намагатися мене зламати. Я ніколи не використовую Gmail для важливих речей, але чомусь я не здивований», - йдеться в його публікації.

Ніяких інших подробиць Дуров не повідомив.

Компанія Google почала надсилати користувачам такі повідомлення у 2012 році.

Нагадаємо, творець «Вконтакте» Павло Дуров заявив, що був змушений здійснити операцію з продажу свого пакета соціальної мережі «під тиском ФСБ», що вимагає персональні дані прихильників Євромайдану». Акції купив наближений до Кремля російський олігарх Алішер Усманов.

Джерело: Дождь