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    Засновник «ВКонтакте» повідомив, що його атакували «урядові хакери»

    • Сьогодні, 08:55
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    Павло Дуров
    Павло Дуров

    За словами Павла Дурова, відповідне повідомлення він отримав від Google

    Засновник «ВКонтакте» і Telegram Павло Дуров написав у своєму твіттері, що отримав від Google повідомлення про спробу злому його пошти «урядовими хакерами».

    «Google повідомляє, що хакери, які працюють на уряд, можуть намагатися мене зламати. Я ніколи не використовую Gmail для важливих речей, але чомусь я не здивований», - йдеться в його публікації.

    Ніяких інших подробиць Дуров не повідомив.

    Компанія Google почала надсилати користувачам такі повідомлення у 2012 році.

    Нагадаємо, творець «Вконтакте» Павло Дуров заявив, що був змушений здійснити операцію з продажу свого пакета соціальної мережі «під тиском ФСБ», що вимагає персональні дані прихильників Євромайдану». Акції купив наближений до Кремля російський олігарх Алішер Усманов.

    Джерело: Дождь

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