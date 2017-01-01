  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Адміністрацією президента вимагають не блокувати «ВКонтакте» (відео)

    • Сьогодні, 17:55
    • Розсилка
    Акція на Банковій проти блокування ВКонтакте
    Акція на Банковій проти блокування ВКонтакте

    На акцію вийшли близько 50 любителів соцмережі «Вконтакте»

    У Києві біля Адміністрації президента України близько 50 людей протестують з вимогою не блокувати російську соцмережу «Вконтакте».

    Як повідомили учасники акції, на мітинг вони зібралися через соцмережі.

    Офіційного звернення до президента вони не подають, проте зареєстрували на сайті глави держави петицію з вимогою скасувати блокування російських інтернет-ресурсів.

    Учасники акції скандують «Поверніть ВК!».

    Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    На сайті президента України з’явилося більше десяти петицій, що стосуються скасування блокування російських інтернет-ресурсів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» та Mail.ru. Більшість з них написані російською мовою.

    Читайте матеріал «Главкома» Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

    Також читайте статтю «Главкома» Забанив сам президент. Хто і за що потрапив під нові санкції

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    санкції Вконтакте
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ