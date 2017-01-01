Під Адміністрацією президента вимагають не блокувати «ВКонтакте» (відео)
- Сьогодні, 17:55
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На акцію вийшли близько 50 любителів соцмережі «Вконтакте»
У Києві біля Адміністрації президента України близько 50 людей протестують з вимогою не блокувати російську соцмережу «Вконтакте».
Як повідомили учасники акції, на мітинг вони зібралися через соцмережі.
Офіційного звернення до президента вони не подають, проте зареєстрували на сайті глави держави петицію з вимогою скасувати блокування російських інтернет-ресурсів.
Учасники акції скандують «Поверніть ВК!».
Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.
На сайті президента України з’явилося більше десяти петицій, що стосуються скасування блокування російських інтернет-ресурсів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» та Mail.ru. Більшість з них написані російською мовою.
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Джерело: Радіо Свобода