Застосування забороненого Мінськими угодами озброєння на Донбасі зросло на 75% - ОБСЄ

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Артилерія

Кількість випадків використання артилерії збільшилась більш як у чотири рази

У період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який опубліковано 23 березня.

«За тиждень із 13 до 19 березня рівень застосування мінометів, танків і артилерії, включаючи РСЗВ, — усі типи озброєння, заборонені Мінськими угодами, — зріс на 75% порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, кількість випадків використання артилерії, зафіксованих за цей період, збільшилась більш як у чотири рази», - йдеться у звіті місії.

Переважна більшість випадків порушення припинення вогню сталася в районах на південний схід від Світлодарська, у районах на схід і північний схід від Маріуполя, у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, на західній і північній околицях Горлівки, а також на заході Луганської області.

Також протягом останніх двох тижнів у непідконтрольних Україні районах було зафіксовано два інциденти, коли поруч із патрулями СММ ОБСЄ та її транспортними засобами застосовувалася стрілецька зброя або розривалися мінометні міни, додають у звіті.

До слова, вчора українські правоохоронці взяли під контроль всі автошляхи Донеччини та Луганщини.