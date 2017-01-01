Штаб АТО: бойовики здійснюють інтенсивні обстріли із забороненої зброї

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Артилерія

За попередніми даними, жертв серед мирного населення немає

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню констатує, що бойовики на Донбасі нехтуючи Мінськими домовленостями інтенсивно застосовують заборонене озброєння по усім напрямкам вздовж лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Так, 23 березня, починаючи з 16:20 незаконні збройні формування застосували 12 танкових снарядів калібру 125 мм, близько 50 мін калібру 120 мм, понад 80 мін калібру 82 мм, АГС – 203 постріли та усі типи стрілецького озброєння. Усі обстріли бойовики здійснювали по позиціям Збройних сил України та по ділянкам місцевості поблизу населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Новгородське, Мар’їнка, Зайцеве та Зеніт.

Надалі продовжується застосування 122-мм переносного реактивного комплексу «Град-П» («Партизан») – два постріли у напрямку населеного пункту Широкино. Також декілька разів працював снайпер.

«Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та військовослужбовців Збройних Сил України, а також про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні штабу АТО.

За попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.

Як повідомляв «главком», 23 березня від початку доби до 18:00 зафіксовано 43 випадки відкриття вогню бойовиками, у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами.