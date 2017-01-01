Блокада Донбасу: силовики взяли під контроль усі автошляхи

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Блокування автошляхів на Донеччині та Луганщині

Пропускаються тільки особисті вантажі та міжнародна гуманітарна допомога

Правоохоронці взяли під контроль всі автошляхи Донеччини та Луганщини. Про це під час робочої зустрічі на Донеччині керівники відомств Міністерства внутрішніх справ доповіли заступнику міністра внутрішніх справ України Вадиму Трояну, який прибув у зону АТО для контролю за виконанням рішення РНБО України про припинення переміщення вантажів на окуповану територію. Про це повідомляє прес-служба МВС.

У заходах задіяні працівники поліції Донеччини та інших областей України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також Державної фіскальної служби за участі Служби безпеки України.

Координацію дій сил та засобів здійснює штаб Антитерористичної операції.

Представники штабу АТО повідомили, що наразі перекриті всі шляхи по всій лінії розмежування від Станиці Луганської до Маріуполя. Додатково взяті під контроль дороги поза межами основних транспортних коридорів, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду.

Для забезпечення контролю щодо законності перевезення вантажів на окуповану територію створені шість міжвідомчих мобільних груп, до складу яких входять працівники Нацполіції, Нацгвардії та Державної фіскальної служби, а також 10 додаткових спільних блокпостів. Мобільні групи працюють цілодобово за маршрутами, визначеними керівництвом АТО.

Організовано роботу на п’яти дорожніх та чотирьох залізничних коридорах, крім цього – у 28 районах патрулювання. Зокрема, на Донеччині це напрямок Бахмут, Костянтинівка – ст. Фенольна.

Пропускаються тільки особисті вантажі та міжнародна гуманітарна допомога, пропуск інших вантажів не здійснюється.

З метою протидії нелегальному переміщенню вантажів в регіоні створено систему контролю, до якої входять 21 стаціонарний блокпост, чотири КПВВ, а також 17 мобільних блокпостів, на яких цілодобово несуть службу 570 працівників поліції Донецької області та 250 поліцейських з інших областей.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

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