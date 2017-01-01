Затриманих ФСБ у районі Каланчака кримських правозахисників відпустили

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Правозахисники перебувають у прикордонників на підконтрольній Україні території

Затриманих ФСБ Росії у районі Каланчака представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна відпустили.

Про це повідомила Громадському представниця Кримської правозахисної групи Олена Лисенко.

«Їх уже відпустили. Вони перебувають у наших прикордонників на підконтрольній Україні території», — сказала вона.

Лисенко також додала, що незабаром вже має зустрітися із затриманими раніше правозахисниками.

Як повідомляв «Главком», на кордоні між Кримом і Херсонською областю Федеральна служба безпеки Росії затримала активістів правозахисної організації Crimean Human Rights Group – Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна. Нагадаємо, Ольга Скрипник – координатор Кримської правозахисної групи. Після анексії Криму переїхала з Ялти на материкову Україну. Скрипник була задіяна в зборі доказової бази для позову України до Міжнародного суду ООН проти Росії.