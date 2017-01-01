Затриманий на хабарі співробітник НАБУ звільнився з бюро декілька місяців тому

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Олександр Самковий звільнився у лютому цього року, запевняють в НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що затриманий прокуратурою Сумської області Олександр Самковий звільнився з бюро в кінці лютого 2017 року.

«Жодного з діючих співробітників НАБУ поки не затримували за фактом вимагання неправомірної вигоди або вчинення будь-якого іншого злочину. Оприлюднена раніше інформація не відповідає дійсності», - повідомили Zn.ua у прес-службі НАБУ.

У бюро наголосили, що датована 6 квітня 2017 року електронна декларація Самкового, де місцем роботи зазначено НАБУ, була подана за 2016 рік.

Нагадаємо, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника.

У НАБУ заявили, що жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано.

Згодом Сарган оприлюднила скріншот з сайту НАЗК, де Самковий вказав місцем робити Національне антикорупційне бюро України.