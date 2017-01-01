Затримання і повідомлення про підозру Насірову відбулися незаконно, - адвокат

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Голова ДФС затриманий, але перебуває у лікарні

Адвокати голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Про це повідомляє ТСН.

«Всі дії детективів, які сьогодні відбувались, ми вважаємо незаконними, оскільки, по-перше, та підстава для затримання, яка була зазначена в протоколі затримання, вона не відповідає ані вимогам кримінально-процесуального кодексу, ані будь-яким іншим вимогам кримінально-процесуального закону… Він був не контактний. З ним не можна було встановити продуктивний зв'язок, поспілкуватися. Фактично детективи НАБУ порушили закон і в незаконний спосіб зробили цю процесуальну дію. Попри заборону лікарів», - каже адвокат Олександр Мірошник.

Начальник четвертого відділу Спеціальної антикорупційної прокуратури Роман Сивків заявив, що Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму 2 млрд грн.

За його словами, слідство вважає, що Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень. Це допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити у життя корупційні схеми, які йому інкримінуються.

Роман Сивків зазначив, що коли детективи НАБУ прийшли до лікарні «Феофанія», щоб вручити Насірову повідомлення про підозру, то їх намагалися не впустити, мотивуючи це тим, що вже не приймальний час. Але детективи усе ж потрапили усередину.

Народний депутат України Андрій Журжій, який був на місці подій, зазначив, що Насірову усе ж вручили підозру. Він сумнівається, що голова ДФС дійсно має проблеми із здоров'ям.

«Я думаю, що він буде перебувати в лікарняному закладі, враховуючи позицію лікарів, що він має поганий стан. Хоча я можу сказати, що я піднімався нагору, і було чутно, як лікарі з ним розмовляли. Наскільки мені відомо, то слідчі, коли зайшли в палату, він закрив очі і робив вигляд, що він непритомний», - сказав Журжій.

Ввечері 2 березня до «Феофанії» приїхали 10 адвокатів. Вони захищають Насірова, але кажуть, що їхні повноваження не підтверджені, адже клієнт не надавав згоди про надання ними правової допомоги. Один з адвокатів Олександр Лисак каже, що Насіров затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України – ця стаття передбачає затримання підозрюваного без ухвали слідчого судді. Наразі голова ДФС перебуває під охороною у реанімації.

Адвокати вважають, що затримання і повідомлення про підозру Насірову відбулися незаконно.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Джерело: ТСН