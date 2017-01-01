Онищенко прокоментував затримання Насірова: це найбільший провал НАБУ

За словами Онищенка, «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи»

Про це повідомляє Еспресо.TV.

«Це найбільший провал, який здійснювало і зробить НАБУ. Слідство нічого не доведе. Тому що в моїх взаєминах з Насіровим грошей не було. У той же час затримати і заарештувати фігуру такого рівня - удар по НАБУ і владі вцілому», - повідомив він.

За його словами, «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи».

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.