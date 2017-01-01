  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Онищенко прокоментував затримання Насірова: це найбільший провал НАБУ

    • Сьогодні, 01:17
    • Розсилка

    За словами Онищенка, «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи»

    Нардеп Олександр Онищенко прокоментував затримання глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова

    Про це повідомляє Еспресо.TV.

     «Це найбільший провал, який здійснювало і зробить НАБУ. Слідство нічого не доведе. Тому що в моїх взаєминах з Насіровим грошей не було. У той же час затримати і заарештувати фігуру такого рівня - удар по НАБУ і владі вцілому», - повідомив він.

    За його словами,  «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи».

    Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

    Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Читайте також
    НАБУ Роман Насіров Олександр Онищенко САП розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ