Онищенко прокоментував затримання Насірова: це найбільший провал НАБУ
- Сьогодні, 01:17
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За словами Онищенка, «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи»
Про це повідомляє Еспресо.TV.
«Це найбільший провал, який здійснювало і зробить НАБУ. Слідство нічого не доведе. Тому що в моїх взаєминах з Насіровим грошей не було. У той же час затримати і заарештувати фігуру такого рівня - удар по НАБУ і владі вцілому», - повідомив він.
За його словами, «ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи».
Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.
Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.
Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.