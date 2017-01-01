СБУ затримала у Кропивницькому суддю на хабарі

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Суддю та адвоката затримано згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди

Суддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України.

«Служитель Феміди через посередника-адвоката вимагав три тисячі доларів США за винесення судового рішення з «умовним» строком покарання за виробництво наркотиків раніше засудженому», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Суддю та адвоката затримано згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини протиправної діяльності судді та його спільники.