Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)
- Сьогодні, 18:14
-
Розсилка
Затримана на одеському автовокзалі мешканка Хмельницького
Представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж
Співробітники Служби безпеки України попередили на Хмельниччині терористичний акт спланований та підготовлений представниками російських спецслужб.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці. Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу», - йдеться в повідомленні.
У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники СБУ задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою, інформують у СБУ.
За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у «відрядженні» в тимчасово окупованому Луганську, де займає «високу посаду» у так званому «МДБ ЛНР».