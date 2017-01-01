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    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)

    • Сьогодні, 18:14
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    <p>Затримана на одеському автовокзалі мешканка Хмельницького</p>

    Затримана на одеському автовокзалі мешканка Хмельницького

    Представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж

    Співробітники Служби безпеки України попередили на Хмельниччині терористичний акт спланований та підготовлений представниками російських спецслужб.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці. Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу», - йдеться в повідомленні.

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    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)
    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)
    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)
    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)
    Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)

    У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники СБУ задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою, інформують у СБУ.

    За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у «відрядженні» в тимчасово окупованому Луганську, де займає «високу посаду» у так званому «МДБ ЛНР». 

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