Завербована російськими спецслужбами українка планувала теракт на Хмельниччині (фото)

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Затримана на одеському автовокзалі мешканка Хмельницького

Представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж

Співробітники Служби безпеки України попередили на Хмельниччині терористичний акт спланований та підготовлений представниками російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці. Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу», - йдеться в повідомленні.

У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники СБУ задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою, інформують у СБУ.

За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у «відрядженні» в тимчасово окупованому Луганську, де займає «високу посаду» у так званому «МДБ ЛНР».