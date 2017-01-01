СБУ затримала бойовика «ДНР», якого розшукував Інтерпол

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Самопроголошена терористична «ДНР»

Мешканець Краматорська у 2014 році здійснив розбійний напад на території залізничної станції «Слов’янськ»

Служба безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками затримала у районі проведення антитерористичної операції бойовика терористичної організації «ДНР», який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Мешканець Краматорська у 2014 році під час окупації Слов’янська входив до одного з незаконних збройних угруповань. Тоді ж він здійснив розбійний напад на території залізничної станції «Слов’янськ» з метою незаконного заволодіння вантажем», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, російський актор Еркін Ісманов, який воював у лавах бойовиків «ДНР», загинув на окупованому Донбасі.