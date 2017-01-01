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    Завтра у штаб-квартирі НАТО розглядатиметься українське питання

    • Сьогодні, 21:22
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    Володимир Пристайко
    Володимир Пристайко

    Українську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ

    В середу, восьмого березня, у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Україну представлятиме заступник міністра закордонних справ Володимир Пристайко. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Місія України при НАТО.

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    «8 березня 2017 р. у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання комісії Україна-НАТО за участю заступника міністра закордонних справ України Володимира Пристайка. На порядку денному – ситуація в та навколо України», - йдеться у повідомленні.

    До слова, за нещодавніми соціологічним дослідженнням Центру Разумкова і фонду «Демократичні ініціативи», 72% українців виступили за вступ України в НАТО.

    Згідно з опитуванням, у референдумі з питання вступу до альянсу взяли б участь 62 відсотки українців, 72% з яких віддали б свій голос «за» вступ.

     

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    НАТО Брюссель Україна
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