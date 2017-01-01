Завтра у штаб-квартирі НАТО розглядатиметься українське питання

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Володимир Пристайко

Українську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ

В середу, восьмого березня, у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Україну представлятиме заступник міністра закордонних справ Володимир Пристайко. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Місія України при НАТО.

«8 березня 2017 р. у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання комісії Україна-НАТО за участю заступника міністра закордонних справ України Володимира Пристайка. На порядку денному – ситуація в та навколо України», - йдеться у повідомленні.

До слова, за нещодавніми соціологічним дослідженнням Центру Разумкова і фонду «Демократичні ініціативи», 72% українців виступили за вступ України в НАТО.

Згідно з опитуванням, у референдумі з питання вступу до альянсу взяли б участь 62 відсотки українців, 72% з яких віддали б свій голос «за» вступ.