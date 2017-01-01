Польський історик побачив слід російських спецслужб у вандалізмі у Биківні

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Лукаш Адамський

У кількох провокаціях є спільний корінь, зазначив Лукаш Адамський

Віце-директор державного Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, політичний аналітик Лукаш Адамський переконаний, що за спаплюженням меморіального комплексу «Биківнянські могили» стоять російські спецслужби. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

На його думку, у кількох провокаціях є спільний корінь. «Одна з них сталася на місці колишнього польського cела Гута Пеняцька біля Бродів. Там було знищено дуже важливий для поляків пам’ятник убитим польським жителям. Потім було спаплюжено пам’ятник у Биківні під Києвом. Якісь варвари розмалювали образливими гаслами пам’ятники на польському військовому цвинтарі. Наступним було консульство Польщі у Львові. А ще раніше було нищення українських могил у Польщі. Ось у цих випадках багато що вказує на спільний корінь. Є численні непрямі докази, що це є справою рук одних і тих самих виконавців. Ці виконавці залишили певні сліди, як то дрібні орфографічні помилки. Це слід російських спецслужб, які діють чи безпосередньо, чи через своїх людей в Україні», - сказав Адамський.

Щодо побиття українців у Польщі чи проявів зневажливого ставлення, то він сумнівається, що це також якісь провокації. «Здоровий глузд підказує, що тут причина інша. У Польщі є мільйон українців, раніше стільки не було. Протягом останніх трьох років кількість українців подвоїлася, а то й потроїлася. Колись, 11 років тому, пізно ввечері у Варшаві, коли я стояв на зупинці і розмовляв по телефону, на мене також напали, зламали ніс. А якщо на людину нападають та ще й виявляється потім, що в цей час вона спілкувалася, наприклад, українською, то це має одразу означати, що через мову? Тому потрібно мати здоровий глузд і не перебільшувати», - вважає Адамський.

На його думку, російські позиції у Польщі дуже слабкі, «у них майже немає тут людей, які на них могли би працювати». «Є у Польщі певні середовища націоналістів, котрі мають внутрішній поділ на два табори. Одні з них – прозахідні, проукраїнські зокрема, інші є антизахідними і водночас проросійськими. Є така партія «Зміна», лідер якої Матеуш Піскорський нині заарештований за підозру в шпигунстві, його активно підтримувала Росія, яка хотіла чи, може, й тепер хоче створити у Польщі середовища прихильників своїх ідей. Але польське суспільство до Кремля ставиться дуже негативно. Воно має добру політичну пам’ять і розуміння, що таке державні інтереси. Тому у Росії наразі нічого в цьому напрямку не виходить», - розповів польський експерт.

Він вважає, що російські служби активно намагаються псувати польсько-українські відносини. «Якщо в Польщі вони діють головним чином через політично наївні середовища, то в Україні до цього долучається їхня професійна агентура, яка залишилася з радянських часів і досі не знищена», - сказав Адамський.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька було пошкоджено пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Поліція встановила, що пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій було підірвано.

Також вандали осквернили меморіальний комплекс «Биківнянські могили». Червоною масляною фарбою вони розмалювали стіни і центральний монумент в українській частині меморіалу, а також польську стіну пам'яті та вхідну конструкцію польського військового кладовища. Домкратом намагалися зруйнувати вхідну стелу на польській частині меморіалу.