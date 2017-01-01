Клімкін: питання України є фундаментально важливим для США

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Павло Клімкін та Рекс Тіллерсон

Такої ж позиції, за словами Павла Клімкіна, дотримується президент США Дональд Трамп

США дали чітко зрозуміти, що жодних розмінів України не може бути, вона має фундаментальну важливість для Америки. Про це за підсумками зустрічі із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном заявив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє «Голос Америки».

«Ми говорили про контакти, і про те, яким чином ми будемо взаємодіяти у найближчому майбутньому у сфері протидії російській агресії. Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути, аж ніяким чином, жодних формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів. Питання України жодним чином не буде вирішуватись в контексті із іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки», - зазначив він.

При цьому Клімкін наголосив, що позиція Тіллерсона представляє позицію усього уряду США, включно із президентом Дональдом Трампом.

ВАЖЛИВО! Клімкін отримав гарантію Тіллерсона, що "жодних міфологічних обмінів України не буде". pic.twitter.com/Yax6VveMfZ — Голоc Амepики (@chastime) 7 марта 2017 г.

Також прес-служба МЗС України додає, що співрозмовники домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США.

«Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму», - йдеться у повідомленні.

Також Павло Клімкін зустрівся із сенатором США від штату Флорида Марко Рубіо.