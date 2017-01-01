Збірна України з біатлону відмовилася слухати гімн РФ і зійшла з п'єдесталу

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Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний, Руслан Ткаленко

Українська збірна в змішаній естафеті здобула бронзу

Збірна України з біатлону залишила п'єдестал та не стала слухати гімн Росії під час церемонії нагородження призерів чемпіонату Європи у класичній змішаній естафеті, що відбулася 29 січня в польському місті Душники-Здруй.

Проте раптово їхній приклад вирішила наслідувати і російська команда, яка посіла перше місце у цій гонці, вирвавши перемогу в норвежців. Гімн перервали, так і не давши йому прозвучати до кінця.

Дивіться відео з 6-ї хвилини:

Нагадаємо, українська збірна в змішаній естафеті здобула бронзу. Медаль вибороли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний, Руслан Ткаленко.

Джерело: ТСН