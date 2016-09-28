Жебрівський обіцяє 30 мільйонів гривень за переклад вивісок на українську мову

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Павло Жебрівський

Влада реалізує стратегію підтримки українізації Донбасу

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський обіцяє надати 30 млн грн на розвиток інфраструктури будь-якому місту в області, яке першим переведе всі назви і вивіски на українську мову. Про це Жебрівський написав на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином, за його словами, влада підтримує українізацію Донбасу.

«Хто б що не говорив і як ні трактував, а ми і далі будемо проводити стратегію на розширення і підтримку українськості Донбасу. 30 млн грн отримає на розвиток інфраструктури місто, яке першим повністю переведе всі інформаційні та рекламні вивіски на українську мову. У тому числі і таблички з назвами вулиць», - написав Жербрівскій.

Нагадаємо, голова Донецької області каже, що керівництво Авдіївки не виконало завдань, поставлених перед ними у лютому цього року.