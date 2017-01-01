На гайдарівському форумі розхвалював проект у Криму улюблений байкер Путіна

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Олександр Залдостанов (Хірург)

Залдостанов виступив у якості експерта в сфері туризму

Лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов (Хірург) виступив на російському гайдарівському форумі з доповіддю про парк «Патріот», який окупанти хочуть відкрити в Севастополі.

Промову улюбленого байкера президента РФ Володимира Путіна цитує ТАСС.

«Цей симбіоз з військовими дуже вдалий. Якщо ми цей проект реалізуємо разом з ними, то це дасть поштовх до подальшого розвитку території, додасть їй нове дихання», - заявив Залдостанов.

Він зазначив, що парк у Криму «може бути прекрасним майданчиком, в'їзними воротами в це місто».

«Він (парк – ред.) може стати неформальним «Артеком», - наголосив байкер.

За його словами, це буде затребуваний і перспективний проект.

«Що б ми там не планували робити - все успішно. Захотіли «Зарицю» провести - і, здавалося б, листопад місяць... але майже 8 тисяч дітей приїхало. Тобто абсолютно позитивні відгуки, і всі чекають, коли це місце буде розвиватися далі», - сказав Залдостанов.

Він також повідомив, що Міноборони стане співінвестором проекту.

«30% будуть наші, 40% ми залучимо, ну і, звичайно, Міноборони в свій власний парк теж вкладе кошти», - розповів «експерт».