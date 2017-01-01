  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На гайдарівському форумі розхвалював проект у Криму улюблений байкер Путіна

    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка
    Олександр Залдостанов (Хірург)
    Олександр Залдостанов (Хірург)

    Залдостанов виступив у якості експерта в сфері туризму

    Лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов (Хірург) виступив на російському гайдарівському форумі з доповіддю про парк «Патріот», який окупанти хочуть відкрити в Севастополі.

    Промову улюбленого байкера президента РФ Володимира Путіна цитує ТАСС.

    «Цей симбіоз з військовими дуже вдалий. Якщо ми цей проект реалізуємо разом з ними, то це дасть поштовх до подальшого розвитку території, додасть їй нове дихання», - заявив Залдостанов.

    Він зазначив, що парк у Криму «може бути прекрасним майданчиком, в'їзними воротами в це місто».

    «Він (парк – ред.) може стати неформальним «Артеком», - наголосив байкер.

    Читайте також

    За його словами, це буде затребуваний і перспективний проект.

    «Що б ми там не планували робити - все успішно. Захотіли «Зарицю» провести - і, здавалося б, листопад місяць... але майже 8 тисяч дітей приїхало. Тобто абсолютно позитивні відгуки, і всі чекають, коли це місце буде розвиватися далі», - сказав Залдостанов.

    Він також повідомив, що Міноборони стане співінвестором проекту.

    «30% будуть наші, 40% ми залучимо, ну і, звичайно, Міноборони в свій власний парк теж вкладе кошти», - розповів «експерт».

    Читайте також
    Крим Путін Залдостанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ