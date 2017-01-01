Жителів Донбасу примусово заганяють в «армію» бойовиків

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Військовозобов’язаним віком до 50 років розсилають повістки про необхідність прибути на збори

Командування російсько-терористичних військ на Донбасі має намір здійснити на не підконтрольній Києву території Донецької області примусовий призов військовозобов’язаних для доукомплектування з’єднань і частин «армії» бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, військовими комісаріатами Сніжного, Чистякового та Шахтарська оповіщено приписний особовий склад про необхідність прибуття 20 березня до пунктів збору. Повістки розіслано військовозобов’язаним віком до 50 років.

«Збори проводитимуться у квітні-травні ц.р. Під прикриттям зборів буде здійснено примусовий призов військовозобов’язаних для доукомплектування з’єднань і частин 1-го АК. Наразі уточнюється кількість необхідних військових спеціалістів», – ідеться в повідомленні ГУР.

Як повідомлялося, російські найманці тікають з Донбасу і намагають пробратися в Росію через кордон.