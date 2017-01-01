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    Жодних підстав підвищувати ціни на проїзд у маршрутках немає – Розенко

    • Сьогодні, 12:35
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    Не підвищується вартість пального, не підвищується вартість запчастин, зауважив міністр

    Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає безпідставним підвищення цін на проїзд приватними перевізниками. Про це він повідомив в ефірі телеканала NewsOne.

    «Жодних підстав підвищувати ціни на проїзд сьогодні немає. Зараз не підвищується вартість пального, не підвищується вартість запчастин», – сказав він.

    Розенко зазначив, що на місцеві органи влади має бути покладено завдання проконтролювати ці процеси і запобігти спекуляції на тарифах на перевезення.

    Як повідомлялося, у приміських маршрутках Київщини ціна різко зросла до 15 гривень. У Бучі ціна поїздки до Києва зросла з 11 гривень до 15 гривень. По місту було 4 гривні, а стало 6.

    У Коцюбинському ціна вже зросла з 4 до 5 гривень.

    Київська обласна державна адміністрація просить перевізників обґрунтувати істотне подорожчання проїзду в маршрутних таксі обласних маршрутів.

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