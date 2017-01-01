Жодних підстав підвищувати ціни на проїзд у маршрутках немає – Розенко

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Не підвищується вартість пального, не підвищується вартість запчастин, зауважив міністр

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає безпідставним підвищення цін на проїзд приватними перевізниками. Про це він повідомив в ефірі телеканала NewsOne.

«Жодних підстав підвищувати ціни на проїзд сьогодні немає. Зараз не підвищується вартість пального, не підвищується вартість запчастин», – сказав він.

Розенко зазначив, що на місцеві органи влади має бути покладено завдання проконтролювати ці процеси і запобігти спекуляції на тарифах на перевезення.

Як повідомлялося, у приміських маршрутках Київщини ціна різко зросла до 15 гривень. У Бучі ціна поїздки до Києва зросла з 11 гривень до 15 гривень. По місту було 4 гривні, а стало 6.

У Коцюбинському ціна вже зросла з 4 до 5 гривень.

Київська обласна державна адміністрація просить перевізників обґрунтувати істотне подорожчання проїзду в маршрутних таксі обласних маршрутів.