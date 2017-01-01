Мер і мешканці Конотопа показали усій країні, як треба боротись з підвищенням цін у маршрутках

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Трамвай у Конотопі

Влада Конотопа розірвала договір з перевізником-монополістом

Мешканці міста Конотоп, що на Сумщині, разом з мером Артемом Семеніхіним не дали «маршрутникам» піідняти ціни на проїзд. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у Фейсбук.

Журналіст також розповів про ситуацію детально, з посиланням на місцевого мешканця.

«18 січня маршрутки заявили про те що потрібно підняти ціну проїзду з 3 до 6 гривень. У разі відмови вони поставили ультиматум про те що не вийдуть на маршрути 21 числа. Головним в цій затії було підприємство монополіст (майже всі маршрути) Корунд-С. 18 січня ввечері мер заявив що тариф 6 гривень не буде прийнятий і максимум можливе підвищення до 4 гривень після додаткових консультацій», - пише Рудоманов.

З його слів, 19 січня перевізники заявили, що влада сама штовхає їх на страйк і сказали, що 21 січня не вийдуть на маршрут. Того ж дня мер Конотопа попередив: якщо маршрутки вийдуть на страйк, то з перевізниками будуть розірвані договори. Крім цього було заявлено що буде розвиватися трамвай, що б він міг забезпечити перевезення всього міста

«20 січня перевізники погодилися знизити ціну до 5 гривень. 20 січня мер відмовився і заявив що ціна повинна бути 3 гривні і був виданий графік і схема роботи транспорту на час страйку», - повідомив журналіст.

«Тепер трохи вихідних даних. Трамвайний парк це 14 вагонів. З них 10 робочих, 1 в ремонті, 3 розбираються на запчастини. Випуск на 3 маршрути - 10 вагонів. Інтервал на 1 і 2 маршруті 20 хвилин на 3 год. Населення Конотопа 100 тисяч людей, приблизно такий же сумарний пасажиропотік за день. До страйку трамвай перевозив не більше 20% пасажиропотоку з них 60% пільговики. Кількість маршруток майже 100 штук (точної цифри не володію) з них належить місту 4», - розповів журналііст.

Наразі відомо, що 21 січня на лінію вийшли всі робочі трамваї і 4 комунальних маршрутки на ті маршрути, де немає трамвая. Транспорт був переповнений.

«Але тут важливий ще один фактор: жителі міста дуже розсердилися на нахабство маршрутників і всіляко допомагали влади їх дотиснути. Ви не зустрінете на форумах коментарів про те, що потрібно було погодитися на підвищення. Щоб допомогти один одному люди на машинах по можливості підбирали тих хто стоїть на зупинці. Крім цього всі з розумінням поставилися до незручностей. По можливості люди йшли пішки що б не перевантажувати транспорт», - йдеться в повідомленні.

22 січня ситуація повторилася. «Маршрутники» закликали зібрати прихильників підвищення 23 січня біля мерії. У відповідь на це мер попросив зібратися противників підвищення там же.

«23 січня, 8 ранку. На мітинг за підвищення прийшли самі працівники маршруток, крім цього мітинг проти підвищення мало не побив керівника монополіста Корунд-С. Влада заявила, що протягом години договори будуть продовжені. І якщо хтось хоче зберегти договір потрібно погодитися на ціну в 2,50. Дрібні перевізники відразу погодилися на пропозиції мерії і вже о 12 годині запрацювало ще 4 маршрути. Монополіст відмовився і з ним був розірваний договір. В цілому це не така й проблема тому що більшість решти маршрутів мінімум на 50% дублюють трамвай і вивозять ті ж райони що і трамвай», - розповів журналііст.

У Конотопі на 26 січня запланована сесія, на якій планується виділити гроші на закупівлю комунальних автобусів. Крім того, в планах є перегляд маршрутів і їх оптимізація з метою мінімального дублювання трамвая.

Нагадаємо, з 21 січня приватні перевізники Києва підняли ціну на проїзд у маршрутках міста на 1 гривню.