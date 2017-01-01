Жорстокі побиття та розстріли. Засуджені Донеччини розповіли, як їх намагалися завербувати бойовики «ДНР»

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В терористи йшли одиниці засуджених - це ті, кому було нічого втрачати

Терористи б'ють і катують засуджених, щоб ті погодилися воювати на боці «ДНР», а адміністрація колонії не перешкоджає тортурам. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Відбувалися навіть випадки, коли в'язнів розстрілювали. «В одній з колоній керівник разом з озброєними представниками «ДНР» в стані сп'яніння вивели засуджених на плац і почали стріляти по ним з автоматів, в результаті двоє людей загинули, ще один був поранений. В іншій установі тюремники закатували чоловіка до того, що йому ампутували обидві кінцівки. У побитті арештантів брали участь і ватажки терористів, про яких терористи розповідають дітям в школах», - наголошується в повідомленні.

Один з арештантів, засуджених за розбій, розповів, як в колонію Донецька прийшов нині ліквідований ватажок бойовиків Гіві. Зайшов Гіві, з ним 20 чоловік озброєних, пропонував вступати в їх бригаду, і тоді все будемо вільні - хто піде з ним. Весь ізолятор відмовився. Сам Гіві бив особисто мене», - розповів в'язень. Він додав, що ті, хто не підкорився, зникли і доля їх невідома.

За словами засудженого, в терористи йшли тільки ті, кому було нічого втрачати. «У мене в бараці сидів чоловік. За вбивство. Йому перший раз давали довічне, потім він відсудив, дали 15 років. Ось його забрали. З моєї зони пішли воювати близько 10 осіб, а всього було в колонії більше тисячі», - каже він.

На сьогодні в «пенітенціарній системі ДНР» працюють 2 тис. 576 чоловік.