Журналіст: Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов

За словами журналіста Сергія Іванова, Портнов давно ворогує із Пашинським

Колишній перший заступник голови адміністрації екс-президента Януковича Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону учаснику інциденту з Пашинським. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

«(...) Треба зрозуміти, хто насправді опонує Пашинського. Зрозуміло, це не громадянин Хімікус і не дама його серця. Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов, колишній перший заступник глави адміністрації екс-президента Януковича і один з авторів законів від 16.01.2014. За даними ЗМІ, Портнов є співробітником корпорації «Газпром», головного спонсора російської агресії, і я передаю полум'яний привіт його репостерам і лайкателям з патріотичними аватарками. Саме Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону Хімікусу. Для чого це йому це потрібно?

Все дуже просто і складно водночас. Не секрет, що Портнов і Пашинський - давні вороги. Об'єктом їх ворожнечі є фабрика «Житомирські ласощі», яку Портнов і його команда технічно рейдернулі в 2010-му. Про те, як здійснювався рейд, а також про те, як до Портнова в результаті цілої серії махінацій прилипли 20 міллінов доларів ви можете прочитати тут.

У 2015-му Пашинський «допоміг» Портнову і його партнеру, громадянину РФ і США Ігорю Бойко, позбутися від «Житомирських ласощів», після чого війна між ними вийшла на новий виток. Все-таки «ЖЛ» - це підприємство, яке приносить хай не нечувані гроші, але стабільний прибуток, який дозволяє Портнову віддалено фінансувати ряд проектів в Україні, а Бойко - вносити посильну лепту в партійні гаманці реформаторів усіх сортів і кольорів», - пише журналіст.

За його словами, крім «Житомирських ласощів» є ще однин камінь спотикання, а саме - пост голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, яку обіймає Пашинський. Як пише Іванов, «кремлівські друзі» України давно хочуть поміняти керівництво комітету на більш толерантне до РФ і її донбаським викиднів. І позамежна активність прокремлівських ЗМІ –«Інтера», «Вістей», «Країни», «НьюсВан», всіляких ЛОМів зразок Монтян і Шарія в контексті події - кращий тому доказ.

«Я вже не кажу про ресурси дрібніше - таких, які фінансується Бойко UA1, який 5 з 10 новин присвячує цій темі. Агресивні публікації на «Обозревателе», що належить Бродському, теж цілком зрозумілі, так як свого часу саме Турчинов і Пашинський проводили Бродського з БЮТ. Всезнаючі парламентські довгожителі кажуть, що причиною цих проводів стали 30 мільйонів доларів, чудово випарувалися в руках Михайла Юрійовича, який тоді був штатним партійним рішалами.

Далі. Важливо не забувати законопроект про спецконфіскаціі, який лобіює особисто Пашинський. У початковій редакції цього законопроекту прізвище Портнова значилося одним з перших, проте потім почалася процедура торгів, правок, переписування норм і тихого саботажу закону, спрямованого на конфіскацію активів Януковича і його людей. Таким чином, дискредитуючи Пашинського, змушуючи його оборонятися, Портнов вбиває відразу кількох зайців, і спецконфіскацію в тому числі, а це вигідно усій українській діаспорі Барвихи, вуха якої стирчать навіть з дрібниць», - написав Іванов.

Як приклад журналіст наводить сайт UA1, який розмістив новину із заголовком «Українці вимагають зняти недоторканність з Пашинського та Геращенка». До новини доклали лінк на текст відповідної петиції.

«Автором петиції, якого сайт Бойко ототожнив з усіма українцями, є Бабюк Дмитро Сергійович, керманич громадською організацією «Час змін» (м.Чернівці). Додаю посилання на сторінки організації в соціальних мережах: ok.ru/chaszm і vk.com/chaszm - може перейметеся. Сам Бабюк є членом партії «Опозиційний блок», і в 2015 році він балотувався від цієї політичної сили на територіальному виборчому окрузі №27 (...)», - написав Іванов.

Джерело: Цензор.НЕТ