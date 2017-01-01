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    Паламарчук: Пашинському варто пройти перевірку на детекторі брехні

    • 3 Сiчня, 14:15
    • Розсилка

    Справу про стрілянину за участю депутата розслідує Київська прокуратура

    Депутату від «Народного фронту» Сергію Пашинському, який 31 грудня вистрілив у ногу чоловікові, варто пройти перевірку на детекторі брехні для з'ясування правдивої версії інциденту. Таку думку в коментарі телеканалу «112 Україна» висловив депутат від фракції БПП Микола Паламарчук.

    «Я думаю, що це варто зробити і це буде в інтересах Пашинського», – заявив Паламарчук.

    Також депутат додав, що Генпрокуратура може подати до парламенту подання про позбавлення депутата недоторканності.

    «Це ніколи не буде розбратом для «Народного фронту» і БПП. І Луценко (генпрокурор. – Ред.), і Аваков (міністр внутрішніх справ. – Ред.) відповідальні за те, щоб усе було за законом. Луценко не дивиться на партію зазвичай», – заявив Паламарчук.

    Депутат також наголосив, що голосуватиме за позбавлення недоторканності, якщо Генпрокуратура доведе склад злочину.

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    Як повідомлялося, 31 грудня на дорозі в одному з сіл Васильківського району Київської області ввечері депутат від «Народного фронту» Пашинський з пістолета прострілив ногу чоловікові. За його словами, чоловік із пляшкою напав першим.

    Нагадаємо, що потерпілий висловив свою версію події.

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