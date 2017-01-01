Меланія Трамп хоче «вибити» з Daily Mail 150 млн. доларів моральної компенсації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меланія Трамп

Перша леді США судиться з виданням Daily Mail через сумнівну статтю

Дружина президента Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп знову подала судовий позов до видання Daily Mail за матеріал про нібито її роботу у сфері ескорт-послуг в 90-ті роки, повідомляє The Hill.

Відомо, що адвокати Меланії подали позов до суду штату Нью-Йорк з вимогою відшкодування 150 мільйонів доларів моральної шкоди.

Заначається, що раніше судд округу Монтгомері відхилив позов першої леді США до Daily Mail через те, що суд не володіє юрисдикцією для розгляду справ, у яких так чи інакше фігурує якась іноземна компанія.

Як повідомляв «Главком», нещодавно противники Трампа у США оголосили, не будуть купувати взуття його доньки Іванки Трамп, а потім почали погрожувати і бойкотувати великі торгові мережі, які продають бренд під її іменем.