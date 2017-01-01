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Арсен Клінчаєв

Крім того, родичка СБУшника за договорами дарування стала власницею ще трьох квартир у Києві

У серпні 2016 року екс-депутат Луганської облради від Партії регіонів Арсен Клінчаєв, якого звинувачують у замаху на територіальну цілісність держави і підготовку захоплення адмінбудівель у Луганську, подарував щонайменше одну свою київську квартиру Лілії Тертичній. Про це свідчать дані Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

У серпні 2016 року Лілія Тертична за договором дарування отримала від Арсена Клінчаєва двокімнатну квартиру у Києві площею 44 кв. м , яка знаходиться на вул. Кіквідзе 13-а. Подібні квартири продаються за $50 тис.

За інформацією блогера Всеволода Філімоненка, Лілія Тертична є тіткою слідчого СБУ, який розслідував кримінальне провадження відносно Арсена Клінчаєва. Щоправда Філімоненко не вказує його прізвище.

Як повідомляла СБУ у відповідь на запит виданні «Четвертая власть», у серпні 2016 року (саме напередодні Тертична отримала у подарунок квартиру), підслідний Клінчаєв зміг залишити Україну і виїхати до Росії. Сталося це через те, що у Клінчаєва скінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а новий йому не продовжили. За даними Філімоненка, саме за таку послугу слідчого його родичка отримала нерухомість.

4 серпня 2016 року, тобто у день отримання квартири, Лілія Тертична за договорами дарування стала власницею ще трьох квартир у Києві: на вул. Кіквідзе, 30 ( 38 кв. м ), на проспекті Перемоги, 7б ( 29 кв. м ) та на вул. професора Підвисоцького,18 ( 45 кв. м ), які разом можуть коштувати $150 тис. За даними Філімоменка, ці три квартири раніше теж належали Клінчаєву, але наразі відповідна інформація відсутня у майновому реєстрі.

Після опублікування цієї інформації, «Наші гроші» отримали витяг з держреєстру нерухомості, який підтверджує власність Клінчаєва по квартирі на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, що депутата Луганської облради від Партії регіонів Арсена Клінчаєва було затримано у 2014 році. Його справу було направлено до Шевченківського райсуду Києва, який направив її до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності. Апеляційний суд перенаправив справу до Вищого спецсуду з розгляду кримінальних і цивільних справ, який передав її в Межівський районний суд Дніпропетровської області.

Межівський суд повернув справу в Генпрокуратуру, яка подала апеляційну скаргу на таке рішення. Сталося це влітку 2016 року. Саме в цей час у Клінчаєва скінчився домашній арешт, його не продовжили і він зміг залишити Україну.

Лише у грудні 2016 року Клінчаєва було оголошено в розшук і Шевченківський районний суд Києва видав ордер на його затримання і арешт.

За даними матеріалів справи, у березі 2014 року біля Луганської ОДА Клінчаєв публічно закликав громадян до силового розгону активістів Майдану і до федеративного устрою України. За даними судово-лінгвістичної експертизи, слова екс-депутата є закликом до вчинення насильницьких дій і зміни територіального устрою України. Клінчаєву інкримінується також захоплення будівлі Луганської ОДА.

Джерело: Наші гроші