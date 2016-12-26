ЗМІ: Гройсман призначив на посаду глави «Укрхімтрансаміаку» заступника Бондика
- Сьогодні, 16:06
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На посаду глави стратегічного для економіки України підприємства замість переможця конкурсу призначили ставленика російського промгіганта
1 грудня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі офіційно повідомило про завершення проведення відкритого конкурсу на посаду глави стратегічного для економіки України підприємства «Укрхімтрансаміак».
Переможцем конкурсу, згідно з інформацією на сайті МЕРТ, став Павло Шебеста, який після узгодження його кандидатури в Кабміні мав негайно приступити до виконання своїх обов'язків. Однак, в Кабміні вирішили інакше, пишуть «Комментарии».
У відповідь на подання МЕРТ про призначення Павла Шебести на посаду директора «Укрхімтрансаміаку» Кабмін своїм рішенням призначив в.о. директора Ігоря Трегубенка.
Трегубенко і раніше працював на цьому підприємстві, займаючи посаду заступника директора Віктора Бондика, звинуваченого у фінансових махінаціях, скоєних групою осіб.
Досі ні Кабмін, ні Міністерство економічного розвитку і торгівлі не сформулювали відповідь на питання, чому Павла Шебести, який переміг в конкурсі, зайняв екс-заступник Віктора Бондика - Ігор Трегубенко.
ЗМІ писали про те, що Трегубенко може виявитися креатурою російського гіганта «Тольяттіазот», що займається виробництвом аміаку. На цю версію вказує і той факт, що відразу після призначення Трегубенка на цю посаду російський «Тольяттіазот» повернув поставки аміаку через українську трубу і продовжив роботу з «Укрхімтрансаміаком».
Відомо, що регіонал Віктор Бондик, який співпрацював «з сім'єю» колишнього президента України Віктора Януковича, очолював «Укрхімтрансаміак» з 2007 року. У 2016 році він був звільнений з посади, залишивши «на господарстві» свого зама ІгоряТрегубенка.