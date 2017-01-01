ЗМІ: Клімкін нагадав Трампу, що на виборах його підтримала більшість української діаспори

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Фото: Посольство України у США

Сталі відомі подробиці нетривалої зустрічі українського міністра і лідера США

Зустріч президента США Дональда Трампа з главою МЗС України Павлом Клімкіним була нетривалою, але й не звелася лише до фотографування. Під час короткої бесіди візитери (разом з українським дипломатом на зустрічі був віце-президент Майкл Пенс) поінформували американського лідера, що українська діаспора — це в основному його електорат (дві третини американців українського походження проголосували за Трампа), а новий лідер вільного світу запевнив: він готовий працювати з Україною по Донбасу, пише dt.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, спілкування Клімпіна з Пенсом було довшим і тривало приблизно 20–25 хвилин. «Це не перша зустріч віце-президента з Клімкіним, і, як стверджують, він уже досить глибоко занурився в українську тематику й непогано в ній орієнтується, про що свідчать хоча б його запитання — конкретні, по суті», ідеться в статті.

Як пише dt.ua, у Вашингтоні американська сторона (а міністр Клімкін крім Трампа й Пенса зустрівся ще й з заступником помічника президента з питань Європи і Росії Фіоною Гілл, радником віце-президента з нацбезпеки Андреа Томсон, політичним директором Держдепу Браяном Хуком) однозначно запевнила: за спиною України жодних угод не буде, Сирія і Україна — це два різні «кошики», і поступок у питанні України заради російської допомоги в урегулюванні сирійської проблеми Києву побоюватися не слід.

В той же час на Банковій повідомили, що, американці дали зрозуміти про готовність до більшого залучення в урегулювання конфлікту на Сході України. Правда, поки що без озвучування конкретних пропозицій щодо форматів і механізмів.

Як повідомлялося раніше, офіційний Київ заявив, що Павло Клімкін і Дональд Трамп обговорили у Вашингтоні врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв «Главком», Клімкін перебував з триденним візитом в американській столиці.

Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.