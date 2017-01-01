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    ЗМІ: Турецька поліція встановила особу підозрюваного у скоєнні стамбульського теракту

    • 3 Сiчня, 13:10
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    AFP

    У скоєнні терористичного акту підозрюють 28-річного громадянина Киргизстану Ях'ю Машрапова

    Турецькі правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні теракту в стамбульському нічному клубі Reina. Ним виявився 28-річний громадянин Киргизстану Ях'я Машрапов (Iakhe Mashrapov). Зображення його закордонного паспорта продемонстрували в ефірі турецького державного телеканала TRT World.

    У паспорті вказано дату народження підозрюваного – 2 серпня 1988 року. Документ йому видали в жовтні минулого року. Як повідомляє Reuters, служба безпеки Киргизстану перебуває у контакті з турецькою владою.

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    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

    Джерело: Тиждень

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