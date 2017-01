ЗМІ: Турецька поліція встановила особу підозрюваного у скоєнні стамбульського теракту

У скоєнні терористичного акту підозрюють 28-річного громадянина Киргизстану Ях'ю Машрапова

Турецькі правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні теракту в стамбульському нічному клубі Reina. Ним виявився 28-річний громадянин Киргизстану Ях'я Машрапов (Iakhe Mashrapov). Зображення його закордонного паспорта продемонстрували в ефірі турецького державного телеканала TRT World.

У паспорті вказано дату народження підозрюваного – 2 серпня 1988 року. Документ йому видали в жовтні минулого року. Як повідомляє Reuters, служба безпеки Киргизстану перебуває у контакті з турецькою владою.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg