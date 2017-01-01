Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода

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Траурна хода в Донецьку

Сепаратисти кажуть, що в центрі Донецька зібралися понад 25 тисяч осіб

У центрі Донецька проходить траурна хода в пам'ять про вбитого бойовика Михайла Толстих (Гіві). Про це повідомляють сайти сепаратистів.

Хода почалася біля будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету, де протягом двох годин йшло прощання з терористом Гіві.

За оцінками сепаратистських ЗМІ, в центрі Донецька зібралися понад 25 тисяч осіб.

Тіло Гіві вивезли на військовому автомобілі під скандування: «Гіві - герой!», «Слава герою!», «Не забудемо, не пробачимо!».

Від будівлі «Донбас Опери» учасники ходи рушили по вулиці Артема під звуки похоронного маршу у виконанні військового оркестру.

Ходу очолили бойовики-побратими покійного.

В мережі з'явилося фото з автобусами, на яких привезли жителів різних районів Донецька та інших міст підконтрольної бойовикам Донецької області.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

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