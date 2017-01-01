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    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода

    • Сьогодні, 13:17
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    Траурна хода в Донецьку
    Траурна хода в Донецьку

    Сепаратисти кажуть, що в центрі Донецька зібралися понад 25 тисяч осіб

    У центрі Донецька проходить траурна хода в пам'ять про вбитого бойовика Михайла Толстих (Гіві). Про це повідомляють сайти сепаратистів.

    Хода почалася біля будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету, де протягом двох годин йшло прощання з терористом Гіві.

    За оцінками сепаратистських ЗМІ, в центрі Донецька зібралися понад 25 тисяч осіб.

    Тіло Гіві вивезли на військовому автомобілі під скандування: «Гіві - герой!», «Слава герою!», «Не забудемо, не пробачимо!».

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    Від будівлі «Донбас Опери» учасники ходи рушили по вулиці Артема під звуки похоронного маршу у виконанні військового оркестру.

    Ходу очолили бойовики-побратими покійного.

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    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода
    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода
    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода
    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода
    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода
    Похорон Гіві: в Донецьку проходить траурна хода

    В мережі з'явилося фото з автобусами, на яких привезли жителів різних районів Донецька та інших міст підконтрольної бойовикам Донецької області.

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    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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