ЗМІ: В Україну можуть завезти вугілля з ОРДЛО

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Вугілля

Відкритим залишається питання, звідки грузинська компанія Saqnakhshiri, яка виграла тендер «Центренерго», братиме ресурс

Тендер «Центренерго» на закупівлю 700 тисяч вугілля антрацитових марок для Зміївської та Трипільської станцій виграла грузинська компанія Saqnakhshiri.

«Незважаючи на те, що тендер було проведено на ProZorro, прозорим він не був», – пише в статті головний редактор ресурсу «БізнесЦензор» Сергій Головньов.

На думку автора, відкритим залишається питання, звідки грузинська компанія Saqnakhshiri братиме ресурс. Ткібульське родовище, яке розробляє компанія, містить кам'яне і буре вугілля. Вугілля антрацитових марок у Грузії не видобувається. GIG сам закуповує сортовий антрацит у Ростовській області РФ обсягом до тисячі тонн на місяць для виробництва вапна, пише Znaj.ua.

Відповідно до розрахунків автора статті, поставки з далекого зарубіжжя малоймовірні: «Теоретично GIG може взяти антрацит з трьох джерел: завезти з далекого зарубіжжя (ПАР, Австралія, В'єтнам), закупити його в РФ (Кузбас) або продати Україні вугілля з «націоналізованих» бойовиками «Л/ДНР» підприємств на Донбасі. Закупівля в Африці чи Австралії малоймовірна, так як великі обсяги вугілля (антрацит, пісне) законтрактували компанії ДТЕК Рината Ахметова і «Укртеплоенерго» Анатолія Шкрібляка».

«Найвірогіднішим джерелом для грузинської компанії є українські шахти, розміщені на неконтрольованій території. По-перше, цей ресурс найдешевший у регіоні. По-друге, крім як на українські ТЕС збувати його практично нікуди», – наголошує журналіст.

Після того як самопроголошена влада «Л/ДНР» відібрала вуглевидобувні й металургійні підприємства на неконтрольованих Україною територіях у законних власників, країна змушена завозити антрацит з-за кордону.

Відповідно до затвердженого Міненерговугілля паливного балансу, теплова генерація повинна імпортувати в 2017 році 5,6 млн тонн вугілля антрацитових марок. На цьому паливі працює половина з 12 українських ТЕС.

Державна компанія ПАТ «Центренерго» управляє трьома ТЕС, дві з яких працюють на антрациті. Це друга за потужністю після ДТЕК теплова генерація в країні.